Ibai Llanos, amigo de Gerard Piqué e estrela da plataforma Twitch, voltou a estar online com o jogador do Barcelona, numa conversa noturna que ficou marcada por uma provocação do popular streamer relacionada com a derrota do clube catalão diante do Benfica na antevisão do jogo com o Dínamo Kiev.

Ibai Llanos tinha chamado a atenção para a hora tardia da conversa, tendo em conta que o Barcelona recebe o Dínamo Kiev esta quarta-feira. «Se no jogo fizeres algum erro vão dizer que foi porque estiveste a fazer live comigo até tarde...», avisou o streamer.

Gerard Piqué respondeu de pronto. «Nada disso. Vamos jogar contra uma boa equipa. Temos o hábito de desprezar alguns clubes, olha o exemplo do Sheriff com o Real Madrid... Vamos jogar contra o Dínamo de Kiev e sabemos que têm qualidade e jogadores que têm muito talento...», estava a dizer o jogador catalão.

Foi nesta altura que Ibai não conseguiu suster a tal provocação. «Sim, como o Benfica, passaram por ti sete vezes e tiveram de te tirar aos 35 minutos....», atirou.