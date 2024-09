Fabio Maresca, que estava nomeado para o PSV-Sporting na condição de quarto árbitro, foi retirado da partida pela UEFA.

Maresca, juiz italiano, está a ser acusado por dirigentes do Al-Arabi por ameaças de morte a Khaled Al-Murshed, jogador da equipa do Kuwait, durante um jogo que dirigiu na passada sexta-feira no país asiático. A queixa terá sido mesmo formalizada na polícia.

Certo é que a UEFA, que não se pronunciou sobre a situação, já retirou Maresca do jogo agendado para esta terça-feira às 20h00, tendo substituído o árbitro de 43 anos pelo compatriota Daniele Doveri.