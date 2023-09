Yxng Stunna, um dos rappers emergentes da Escócia, criou uma música dedicada a Duk, ex-avançado do Benfica.



A música chamada «Duuuk» é uma forma do rapper prestar tributo ao internacional cabo-verdiano, um dos ídolos do Aberdeen. Na época de estreia na Escócia, o avançado de 23 anos marcou 18 golos em 42 jogos, foi eleito o jogador do ano do clube e integrou o onze ideal do campeonato.



A música de Yxng Stunna já está disponível nas plataformas digitais.



Pode ouvir a música no vídeo que se segue: