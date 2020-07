O Real Madrid pode sagrar-se campeão esta quinta-feira. Para tal, basta os merengues derrotarem o Villarreal, mas até podem nem precisar da vitória caso o Barcelona não ganhe ao Osasuna.



O título dificilmente escapará ao conjunto da capital espanhola, no entanto, o futebol já deu provas de que não se deve festejar antes do tempo. Por lapso, o Real Madrid colocou à venda no seu site oficial a camisola alusiva à conquista do 34.º título de campeão espanhol com a palavra «Campeões» na parte de trás.



Entretanto o artigo foi retirado, mas a imagem da camisola já se tinha tornado viral nas redes sociais. O mais certo é que assim que a conquista do campeonato espanhol esteja garantida, a camisola volte a estar disponível.