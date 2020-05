O Real Madrid informou, esta sexta-feira, que Luka Jovic está lesionado.



O antigo avançado do Benfica sofreu uma «fratura extra-articular no osso calcâneo do pé direito», explicou o clube merengue em comunicado. O emblema espanhol não especificou o tempo de paragem do avançado sérvio.



Como o emblema espanhol só volta aos treinos na próxima segunda-feira, a lesão sofrida por Jovic aconteceu na sua casa, em Madrid.



Lembre-se que ainda não há data para o regresso da Liga espanhola.