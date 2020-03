Ronaldinho Gaúcho é, por estes dias, o recluso mais bem cotado da «Agrupación Especializada», a prisão onde se encontra preventivamente, após ter entrado no Paraguai com um passaporte falso.



O brasileiro é desejado pelas várias equipas de futsal da prisão, em que participam reclusos e polícias com mais de 35 anos, revelou a imprensa paraguaia.



Se o antigo jogador de Barcelona e PSG aceitar jogar, não poderá marcar golos, tendo de oferecer o remate final a um colega de equipa. Essa condição foi imposta pelos outros reclusos, e que Ronaldinho «aceitou de bom grado», refere o jornalista Iván Leguizamón.



O prémio para o vencedor da liga de futsal de reclusos é um porco de 16 quilos para ser partilhado por toda a equipa num banquete.