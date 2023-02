Emre Çolak, antigo internacional turco, assinou contrato com o Intercity, clube do terceiro escalão do futebol espanhol, em janeiro, estreou-se no passado domingo, jogou 30 minutos e, no final do jogo anunciou o final da carreira.

O médio ofensivo foi formado no Galatasaray, chegou à equipa principal em 2009 e, depois, somou mais de 180 jogos pelo clube de Istambul, antes de assinar pelo Deportivo da Corunha em 2016. Depois passou ainda pela Arábia Saudita, antes de regressar à Turquia onde jogou no Karagumruk, Hatauspor, Basakshir e Goztepe.

Em janeiro voltou a Espanha, mas esta segunda aventura em terras espanholas durou apenas dezassete dias. No domingo saltou do banco para a sua estreia, no triunfo diante do Athetic Bilbao B (1-0), mas logo após o final do jogo, fez o anuncio que surpreendeu toda a gente, numa altura e que a Turquia está de luto, ainda no rescaldo do sismo que já conta com mais de trinta mil vítimas.

«Desisto do futebol. Beijo as mãos de todos que trabalharam comigo. Depois de hoje, vou viver para a felicidade da minha família. Quero passar mais tempo com os meus entes queridos», escreveu o jogador no Instagram.