Uma rixa entre dois cartéis de droga durante um jogo de futebol numa prisão de Zacatecas, no México, terminou com 16 pessoas mortas e 12 feridas, cinco delas com gravidade.

De acordo com o jornal La Jornada, a discussão entre membros dos cartéis do Golfo e de Sinaloa aconteceu na terça-feira. Durante uma discussão, alegadamente iniciada após uma entrada de um dos participantes, alguns reclusos sacaram de pistolas e de armas brancas. Por ser véspera de ano novo, havia familiares, incluindo crianças, de visita e a assistir ao jogo.

Só no dia seguinte é que as autoridades revelaram as identidades dos reclusos falecidos e dos que acabaram por ser hospitalizados.

Apesar do forte reforço policial, foram necessárias 17 horas para controlar a violência.