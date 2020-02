Emprestado pelo Manchester United ao Estudiantes de La Plata, Marcos Rojo recordou um episódio que viveu nos red devils.

Em entrevista à rádio Cielo Sports, o antigo jogador do Sporting contou uma confusão com Zlatan Ibarahimovic, na altura em que José Mourinho era treinador da equipa.

«O Ibrahimovic era bravíssimo. Dava-me bem com ele, porque sabia como era. Até que num jogo para a Liga Europa, na época em que a ganhámos (16/17), estávamos a jogar com o Rostov. Ele queria sempre que lhe passassem a bola. Quando a bola me chegou a mim, em vez de lhe passar, passei ao Pogba. Começou a gritar, a levantar a mão, a chamar-me tudo», começou por revelar.

«Respondi-lhe: “O que se passa, nariz grande? Cala a boca.”», acrescentou.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o futebol internacional.

Rojo contou depois o que se passou no balneário: «Cheguei, sentei-me no meu lugar ele sentava-se mesmo à minha frente. Ele entrou, com cara de chateado, e eu disse logo: “Tu, cala a boca, não me grites mais.”»

«Começámos a trocar insultos, com os ingleses a verem, porque ninguém lhe dizia nada [a Ibrahimovic]. Entretanto chegou o Mourinho e acalmou-nos aos dois», acrescentou.

No dia seguinte, tudo sanado.

«Estava a tomar o pequeno-almoço e alguém me agarrou por trás, era ele. “És um filho da p***”, disse-me. Começámos a rir-nos e continuámos a dar-nos muito bem.»