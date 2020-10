Mesmo após o fecho do mercado, o Saint-Étienne ainda estava a negociar com o Rennes contratação de M’Baye Niang, depois de ter recebido uma autorização especial da Liga para o fazer conforme escreve a imprensa francesa



Porém, os «verts» anunciaram que desistiram da contratação do internacional senegalês e culpou os vários agentes envolvidos no processo.



«O AS Saint-Étienne decidiu desistir da contratação de M'Baye Niang. Apesar de haver acordo com o Stade Rennais e com o jogador, a intervenção de vários agentes inviabilizou a conclusão da operação», explicou o Saint-Étienne, em comunicado.



Niang vai permanecer assim no Rennes, clube pelo qual anotou 15 golos na época passada.