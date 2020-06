Que Mo Salah é um craque a jogar futebol, já todos sabíamos. Nem todos sabíamos, no entanto, que o avançado do Liverpool transporta a classe que demonstra dentro das quatro linhas para fora dos relvados.

O internacional egípcio foi às bombas de gasolina abastecer o seu carro e surpreendeu toda a gente ao oferecer o combustível às restantes pessoas que estavam no local.

A história começou a circular nas redes sociais e já mereceu até aplausos do colega de equipa, Dejan Lovren. Ainda assim com um reparo, em jeito de brincadeira.

«Ouvi que o Salah pagou o combustível a toda a gente que estava nas bombas de gasolina há uns dias… grande gesto!», começou por escrever o central croata.

«Mas podes pagar-me pelo menos uma vez o café? Normalmente és um tipo forreta, por isso estou surpreendido, mas ainda assim bela atitude», acrescentou.

Lovren, de resto, prometeu fazer o mesmo na próxima vez que for às bombas: «A próxima conta no posto de gasolina pago eu, independentemente de quem lá estiver. Só faltam 60 milhas [cerca de 97 quilómetros].»

I heard that @MoSalah paid couple of days ago the gas for everyone on the petrol station...Great gesture 👏🏻



But can you pay at least once for me the coffee?? Usually you are tight guy so I am surprised, but anyway well done.