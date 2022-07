Com o mercado de transferências aberto, os rumores acercas de possíveis negócios aumentam. Quem decidiu reagir com humor a uma publicação do jornalista especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano, acerda de Benjamin Šeško, foi o Red Bull Salzburgo.



Ora, o jornalista italiano deu conta de que o Man. United estava atento à situação do avançado de 19 anos. «É um dos médios que está a ser monitorizado, considerado um 'jogador mesmo talentoso', mas não é um negócio que esteja iminente ou avançado neste momento», escreveu.



Um dia depois, o clube austríaco reagiu à notícia com humor. «Queremos 300 milhões de euros + Bruno Fernandes», escreveu o Salzburgo.