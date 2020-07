Em 2015, Sterling transferiu-se do Liverpool para o Manchester City. Na altura o valor gerou desconfiança, e Piers Morgan, jornalista desportivo, fez uso das suas redes sociais para se insurgir.

Na sua página do Twitter pôde ler-se na altura: «Se o Sterling vale 49 milhões de libras eu sou um porco-formigueiro». Passados cinco anos (!) Sterling utilizou o mesmo meio para lhe responder: «Isto ainda é mais engraçado agora» disse o extremo da equipa de Guardiola.

😂😂😂 now this is even funnier Piers https://t.co/rO7R4VxW4Z