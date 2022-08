O Guemes-Instituto, um jogo a contar para a segunda divisão da Argentina, ficou marcado por um momento insólito.

A bola saiu pela linha lateral depois de ser tocada por um jogador da equipa da casa. Tão claro que não havia margem para dúvidas!

No vídeo em baixo é possível ver que o árbitro ainda dá a indicação correta, mas a convicção de um jogador do Guemes, que pegou na bola junto à lateral e entregou-a a um companheiro para que este efetuasse o lançamento, tê-lo-á feito duvidar daquilo que tinha visto instantes antes.

O problema é que não foram só esses dois jogadores do Guemes e árbitro que terão tido um «apagão» naqueles segundos. Também os jogadores do Instituto parecem não se ter apercebido da situação. E, já agora, o narrador do jogo.

Que «coisa» estranha: