Zlatan Ibrahimovic perdeu uma aposta e permitiu que Tom Brady lhe rapasse o cabelo, anulando uma das imagens de marca do antigo internacional sueco que, desde muito jovem, passou a jogar com um característico rabo-de-cavalo que agora perdeu.

Foi o próprio Zlatan que publicou as fotografias do momento em que o antigo jogador de futebol americano, um dos maiores símbolos da NFL, a cortar-lhe o cabelo. «Uma aposta é uma aposta», escreveu o sueco no comentário que acompanha as fotografias.

Os dois ícones do desporto desenvolveram uma amizade desde os tempos em que Zlatan jogou nos Estados Unidos, no LA Galaxy, e, ainda em fevereiro passado, Brady esteve com a família de férias em Milão e, numa passagem de San Siro, o antigo jogador dos New England Patriots recebeu uma camisola do Milan oferecida por Zlatan.

Falta agora saber o que é que os dois amigos apostaram…