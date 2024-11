Após o triunfo por 6-0 sobre o Aberdeen para a Taça da Liga escocesa, o treinador do Celtic abordou na conferência de imprensa as fugas de informação acerca dos onzes que a equipa tem apresentado nas últimas semanas.

«Pode ser bom para o ego de alguém divulgar e transmitir a informação a outras pessoas, mas posso dizer-vos, enquanto treinador, que já aconteceu o mesmo com outras equipas. Quando tive conhecimento disso, ajudou-me muito na minha preparação, porque me deparei com um plano para jogar contra o adversário. Por isso, quem quer que seja que esteja a divulgar a mensagem, se for alguém do Celtic, não é um adepto do Celtic, porque não está a ajudar o Celtic», disparou Brendan Rodgers.

Ainda que o Celtic esteja na primeira posição da tabela, e que não tenha perdido qualquer encontro para o campeonato na temporada, o treinador prometeu não deixar cair o tema.

« É tão simples quanto isso. Faremos tudo para descobrir.»