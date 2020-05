Durante um concurso promovido pelo Arsenal sobre clubes que venceram a Libertadores, Pablo Marí cometeu um erro que José Luis Chilavert, lenda do futebol paraguaio, não perdoou.



Lucas Torreira escolheu Vélez Sarsfield como um dos emblemas que conquistou o maior título da América do Sul. O defesa espanhol ex-Flamengo disse: «Esse clube não existe, inventaste agora».



Através das redes sociais, o ex-internacional paraguaio arrasou o central dos «gunners».



«Pablo Marí, quem não existe és tu. Vélez Sarsfield é campeão mundial de clubes e campeão de todos os torneios internacionais da América do Sul. Não ganhaste nada, nota-se.



Lembre-se que Chilavert jogou dez épocas nos argentinos do Vélez, tendo feito parte da equipa que conquistou a Libertadores.