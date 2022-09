Messi, Neymar, Mbappé, Vitinha, Sergio Ramos, Nuno Mendes, enfim, não falta talento no plantel do PSG.



É natural, por isso, que existe muita qualidade nos meiinhos promovidos por Christopher Galtier. Quiçá, esse excesso de qualidade seja capaz de tirar qualquer um do sério - que o diga Verratti. O internacional italiano foi ao meio num meiinho que tinha de Mbappé, Neymar, Messi, Sergio Ramos e Marquinhos.



A bola passou por todo o lado até por cima do médio. Enfim, a qualidade impressiona e o meiinho parece ter ganho nome em Paris: Marco Verratti.



Veja: