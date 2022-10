Podia ser ginástica acrobática. Mas não é.

Podia ser futebol. Mas tem ginástica acrobática pelo meio.

No fundo, é a marca registada de Norik Avdalyan, um antigo jogador russo que tem uma forma muito particular de marcar penáltis.

Já retirado das competições oficiais, Avdalyan tornou-se agora «agente secreto» de uma equipa de futebol que participa numa liga de jornalistas. Com o 007 nas costas, o antigo jogador do Rubin Kazan marcou de penálti com um mortal à retaguarda.

E aqueles que estão a pensar: «pois, num jogo a feijões, também eu», o melhor é guardarem o argumento. É que Avdalyan já o fizera em 2018 num jogo entre o Rubin Kazan e o Ural.