É verdade que a época 2021-2022 está apenas a dar os primeiros passos e ainda nem rola a bola nos principais campeonatos da Europa.

Ainda assim, arriscamos dizer ter encontrado um forte candidato a falhanço do ano.

Ele chega do campeonato sueco, aconteceu na partida entre o Djurgarden e o Sirius e é protagonizado pelo zambiano Chilufya, da equipa da casa.

O desperdício do jogador do Djurgarden não foi problemático, uma vez que a sua equipa já vencia por 3-0 e acabou por vencer por 5-1, com um golo e uma assistência de Chilufya. Mas temos poucas dúvidas que o avançado não se vai livrar de constar nas compilações de falhanços incríveis do ano.

O melhor é mesmo ver: