Os adeptos do Colo Colo decidiram homenagear Erick Wiemberg durante a partida frente ao Copiacó, da primeira divisão do futebol chileno.



O defesa vive um momento difícil depois de ter perdido a filha recém-nascida, Dominga Antonella, há cerca de uma semana e por isso, adeptos do emblema chileno lançaram balões brancos ao minuto 21, o número utilizado pelo jogador. Tocado pelo gesto de carinho, Wiemberg reagiu colocando a mão no lado esquerdo do peito.



Um gesto que o futebolista e a sua família jamais vão esquecer.



Veja: