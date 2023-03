Não ganharam um jogo, muito menos um título, embora tenha parecido. Esta quinta-feira foi de celebrações no balneário do Lens pela chamada de Brice Samba à seleção francesa.



Os jogadores do terceiro classificado da Ligue 1 reuniram-se no balneário para assistir à convocatória de Didier Deschamps. Assim que o nome do guarda-redes foi anunciado, o plantel entrou em festa, entoando o nome de Brice Samba.



Aos 28 anos, Samba, nascido na República Democrática do Congo, mas já cidadão francês, foi pela primeira vez convocado para os trabalhos dos vice-campeões mundiais.



A França defronta os Países Baixos a 24 de março e a República da Irlanda, três dias depois.