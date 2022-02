John Textor, empresário que tem planos para investir no Benfica, nem queria acreditar quando lhe foi mostrada uma camisola do Botafogo com vários anúncios nas costas, entre os quais um a um secador, e explicado que os preços dos produtos anunciados mudavam da primeira para a segunda parte dos jogos.

«Alguém me enviou isso no Twitter e eu mal pude acreditar que até tinha um preço. O preço mudava da primeira para a segunda parte?! Nããããão! Quer dizer que a equipa ia para o intervalo e mudava de camisola?», reagiu, perplexo, numa entrevista a Thiago Frankin, responsável por um canal de apoio ao Botafogo, clube brasileiro no qual Textor é agora acionista maioritário.

Uma das primeiras medidas do investidor norte-americano foi cortar com a grande maioria dos patrocinadores do Botafogo. E aquela camisola com anúncios com cores nada condizentes com o tradicional branco e preto do Botafogo foi mais uma das razões para isso. «Quero aproveitar esta oportunidade para limpar todo o tipo de contratos e relações do passado que não são condizentes com o que queremos ser no futuro. Começando pelo uniforme… Eu entendo que os anunciantes querem ser vistos, mas talvez possamos estabelecer uma relação com patrocinadores onde somos nós quem define os padrões de cores, tamanhos e lugar dos logos. Como é que o equipamento devia parecer? Vejam a Premier League, a LaLiga, a Bundesliga. Eles não têm dez patrocinadores no equipamento. O foco está no clube. Têm um grande espaço no peito para o patrocinador principal, um patrocinador de camisolas. Há que pedir ao patrocinador respeito por quem somos e pelo que estamos a tentar transmitir», explicou.

«Não é nada contra os patrocinadores ou o tipo de empresas que são. Temos a oportunidade de recomeçar com uma tela limpa. E antes de nos tornarmos naquilo que queremos, temos de definir quem somos. Temos de projetar isso para o Mundo. Se queremos ser uma potência no mundo do futebol, temos de começar a agir já. A coisa mais importante que temos vai acontecer no campo, mas é importante a forma como nos apresentamos ao Mundo», acrescentou ainda.