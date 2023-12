Alex Telles pôs a cabeça em água a N'Golo Kanté durante o Al Ittihad-Al Nassr, clássico da Liga saudita que os visitantes venceram por 5-2 com bis de Cristiano Ronaldo.

O jogador do Al Nassr, ex-FC Porto, superou a marcação cerrada do médio internacional francês com um gesto técnico sublime, tendo só sido travado em falta que originou a mostragem de um cartão amarelo.

Espetacular: