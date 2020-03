O vídeo foi feito pela mãe da janela de casa e mostra uma criança, provavelmente com o sonho de ser guarda-redes, a treinar sozinho no jardim: chuta a bola contra a parede e lança-se repetidamente ao chão para a defender. «Quando você é guarda-redes e filho único... em auto-isolamento», escreveu a mãe. «Tudo isto foi ideia dele. Estou tão impressionada»

A atitude da criança impressionou dezenas de pessoas, que deixaram o comentário a dar força ao guarda-redes. Entre elas, algumas especiais como David de Gea, Ben Foster e... Peter Schmeichel. «Nada, nem mesmo um vírus diabólico como o COVID-19 deve impedir um guarda-redes talentoso de trabalhar para melhorar. Muito bem, jovem», escreveu o dinamarquês.

Já Juan Mata, do Manchester United, foi mais longe. O espanhol disponibilizou-se para treinar com o jovem guarda-redes, quando a quarentena terminar. Um dia, se ele quiser, e quando tudo isto acabar, eu gostava de praticar os meus livres com ele na baliza! O que achas?», escreveu.