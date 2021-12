Para a malta que gosta de futebol e que no Natal tem um pouco mais de tempo livre, é muito giro haver futebol durante a quadra.

E Inglaterra tem o bom hábito de oferecer o tradicional Boxing Day, tão apreciado pelos amantes de bola.

Mas quem pensa nos jogadores, que também viveram a sua época festiva? É que depois acontecem coisas estranhas e ninguém pode reclamar. Porque todos sabemos bem que esta é também uma época de alguns excessos.

Vamos, porém, tentar acreditar que não foi isso que aconteceu no jogo entre o MK Dons e o Lincoln City, da League One, que se disputou no domingo, dia 26.

Nós queremos, acredite. Queremos mesmo! Mas fica difícil, não só pelo facto de o MK Dons ter conseguido dar a volta ao marcador depois de ter chegado aos 8 minutos (!!) a perder por 2-0, mas também pelas peripécias que o jogo teve.

Que peripécias? Ora bem, um autogolo de calcanhar, outro de cabeça (o mais normal, apesar de tudo), e um falhanço de baliza aberta.

O melhor é mesmo ver: