Um autogolo mais caricato seria difícil.



O jogo entre o RB Bragantino e o Sport Recife, do Brasileirão, ficou marcado pelo autogolo incrível de Chico, aos cinco minutos da segunda parte. Na sequência de um pontapé de canto a favor do Bragantino, a defesa do Leão da Ilha teve dificuldades para afastar a bola.



A bola acabou por sobrar para um futebolista do Sport Recife que, com tanta vontade de desfazer o lancce, chutou para onde estava virado. Resultado? Acertou na cara de um colega e viu a bola entrar na sua própria baliza.



Veja: