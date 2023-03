Novak Djokovic colocou discretamente algumas notas no bolso de um jovem com quem tirou uma fotografia durante o jogo entre o Estrela Vermelha e o Valência, da Euroliga. O motivo? A atitude nobre do adepto.



É que o tenista sérvio perdeu o cartão crédito durante o jogo de basquetebol e o jovem, que estava com mais dois amigos, encontrou-o e devolveu-o. Imediatamente depois de aceder ao pedido para a fotografia, o campeoníssimo recompensou-o.



O jovem agradeceu de pronto. Veja o vídeo: