O futebolista argentino Gonzalo Higuaín foi o protagonista maior na vitória do Inter Miami ante o Cincinnati (2-3) na noite de domingo, para a liga norte-americana de futebol (MLS), mas também esteve envolvido num fora-de-jogo bizarro que impediu outro golo.

Aos 15 minutos de jogo, já com o 0-1 no marcador, a favor do Inter Miami, Brek Shea rematou na área e viu o seu bis na partida negado porque a bola foi contra Higuaín, que estava como que acampado junto ao poste direito da baliza.

O lance até acabou por não ter consequências no desfecho, dado que Higuaín bisaria mais tarde para o triunfo dos visitantes.