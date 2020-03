Emmanuel Adebayor, jogador do Club Olmpia, protagonizou um momento violento no jogo com o Defensa Y Justicia, a contar para a segunda jornada do grupo G da Taça Libertadores.

O internacional togolês, numa disputa de bola com Enzo Coacci aos 72 minutos, levantou demasiado o pé, aplicando um autêntico golpe de karaté ao argentino, atingindo-o na cara e sendo imediatamente expulso.

Ainda que com com menos um elemento, o Club Olimpia venceu a partida por 2-1 e é segundo classificado, num grupo liderado pelo Santos, de Jesualdo Ferreira.

Veja aqui o golpe de Adebayor: