Durante uma sessão de autógrafos após a renovação com o Barcelona, Pablo Gavi foi surpreendido por uma adepta do clube blaugrana que lhe deu para as mãos um papel misterioso.

A jovem levou uma pequena bandeira para o jogador assinar, e depois entregou-lhe o referido papel, que Gavi deixou no colo enquanto tirava uma fotografia com a adepta.

O momento foi muito partilhado nas redes sociais, e até mesmo na imprensa espanhola.

Veja o vídeo do momento: