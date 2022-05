O Nottingham Forest está na final do playoff de acesso à Premier League, mas esse apuramento ficou manchado por uma agressão inqualificável.

Os adeptos do histórico emblema inglês invadiram o relvado no final do jogo, e um deles trocou a comemoração por um ataque à cabeçada ao capitão do Sheffield United, Billy Sharp, que falhou o jogo por lesão.

A polícia comunicou, entretanto, que deteve um suspeito da agressão, de 31 anos.

O Nottingham Forest lamentou o incidente e anunciou que o adepto seria banido do clube.

Billy Sharp reagiu à agressão nas redes sociais, com elevado desportivismo: «Um idiota estragou uma incrível noite de futebol. Parabéns ao Nottingham Forest pela vitória e boa sorte para a final. Como antigo jogador do clube, não deixarei que um canalha estrague o respeito que tenho pelos adeptos do Forest.»

Veja o incidente: