John Textor, o milionário norte americano que esteve próximo de adquirir uma parte da SAD do Benfica, chegou nesta sexta-feira ao Rio de Janeiro para comprar noventa por cento da SAD do Botafogo, tendo sido recebido por uma multidão em festa.

No meio da confusão, houve até um adepto que ofereceu a John Textor uma nota de vinte reais: qualquer coisa como três euros. O milionário norte americano cumprimentou o adepto mas recusou a nota.

«Este dinheiro, na verdade, foi um presente de Natal da minha avó. Ela deu-me 50 reais, eu usei 30 para dar uma lavagem completa no carro e sobraram estes 20», explicou à ESPN o adepto, de nome Thales Maia, professor de 27 anos.

«Estava uma loucura e eu disse: 'vou brincar com esta situação’. É muito comum oferecer-se dinheiro aos jogadores mercenário. Então eu brinquei: ‘John, John, this is for you. It is a gift’ [John, John, isto é para si, é um presente]. Ele acabou por me apertar a mão, mas não aceitou. Até brinco que ele foi pouco humilde comigo, onde já se viu recusar 20 reais?»