Um dos árbitros assistentes do América-Atlético Mineiro teve uma "sombra" a acompanhá-lo no jogo do passado sábado.

Um adepto, apresentado pelo jornal "O Tempo" como Darxilian José, passou o jogo a imitar os movimentos de Pablo Almeida da Costa. Correu quilómetros na bancada, a acompanhar as jogadas, munido com uma bandeira improvisada, do Brasil.

Veja o vídeo: