Um jogo da National League de Inglaterra (quinto escalão) ficou marcado por um momento inusitado ocorrido já perto do apito final.

Um jogador do Solihull Moors recebeu a bola no lado esquerdo do ataque e no momento em que tentava esgueirar-se a um adversário viu um adepto fazer-se uma entrada (autoritária, diga-se!) de carrinho.

Foi só bola, como se costuma dizer, mas o momento - pois claro! - obrigou o árbitro a interromper o jogo enquanto o invasor corria pelo relvado sem destino aparente.

O Solihull Moores, que jogava no terreno do Antrincham, venceu por 2-1, resultado que já se verificava no momento do carrinho do adepto.