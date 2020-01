Este é provavelmente um dos vídeos que mais vai deixá-lo com um nó no cérebro este fim de semana.

O momento foi protagonizado por Lucas Pérez, avançado do Alavés, e um adepto, aparentemente do Villarreal, no jogo que opôs as duas equipas neste sábado.

Ao intervalo do jogo, o futebolista do Alavés dirigiu-se na direção de uma das bancadas e atirou para lá a camisola de jogo.

A camisola caiu direitinha nas mãos de um adepto que ainda olhou para trás e esbracejou, provavelmente a questionar se o destinatário da oferta não seria alguém que estaria por ali.

Certo é que o ar de espanto, numa zona ocupada por adeptos do Villarreal, foi geral.

Veja o momento captado pela realização do jogo e transmitido em Portugal pela Eleven Sports.