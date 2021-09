Van Dijk protagonizou na última quarta-feira um momento insólito após o jogo entre os Países Baixos na Noruega.

No momento em que falava na zona de entrevistas rápidas, um adepto aproximou-se do defesa holandês para tentar tirar uma foto com o jogador.

Depois de ter invadido o relvado e de se ter aproximado sem máscara, o fã acabou por ser afastado por Van Dijk com um empurrão.

Enquanto o jogador continuou depois a falar aos jornalistas, o adepto foi retirado do local pelos seguranças, como se percebe no vídeo filmado de outro ângulo.