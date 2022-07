Albert Riera viveu esta segunda-feira o primeiro dia como treinador do Olimpija Ljubljana, mas não foi, com toda a certeza, o dia que sonhou.

O antigo internacional espanhol junta-se a um clube que vive um momento nada pacífico, e acabou por ser vítima disso.

Na conferência de imprensa de apresentação, um grupo de adeptos radicais do emblema esloveno invadiu a sala de imprensa e basicamente boicotou a sessão.

Segundo a imprensa local, a massa associativa do Olimpija Ljubljana está descontente com a decisão do presidente, Adam Delius, de demitir o diretor-desportivo, Mladen Rudonja, que posteriormente levou à saída do antigo técnico, Robert Prosinečke.

É daí que surge, de resto, este protesto mais veemente de alguns adeptos, que trocaram argumentos com Riera e obrigaram o treinador espanhol a abandonar a conversa com os jornalistas numa fase inicial da conferência.

Ora veja: