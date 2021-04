Numa altura em o público está afastado dos estádios um pouco por todo o Mundo devido à pandemia, há quem tente contornar as regras e ver, nem que seja de ângulo pouco favoráveis, os jogos das equipas preferidas, seja no topo de uma colina, ou na varanda de um prédio junto ao estádio.

Mas na Roménia um grupo de adeptos pertencentes a uma claque do Dínamo Bucareste foi mais além disso e assistiu ao jogo da histórica equipa romena com o FC Clinceni... no maior balão de ar quente do país.

Claro que foi tudo com o consentimento do clube, até porque o local de descolagem do balão foi precisamente o relvado do estádio do Dínamo.

Uma experiência inesquecível, mas que poderia ter sido mais marcante, não tivesse o Dínamo Bucareste perdido o jogo, a contar para a última jornada da fase regular do campeonato, por 3-1.

Mas, mais do que assistir ao jogo, o propósito dos adeptos foi outro: celebrar a recuperação do clube, que atravessa uma grave crise, e exigir o regresso do público aos estádios.