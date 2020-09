James Rodríguez está há pouco tempo de em Liverpool, mas parece ter recuperado o sorriso perdido na última temporada em Madrid.

Em campo, o jogador colombiano estreou-se a marcar com a camisola do Everton este sábado, com um belíssimo tento na goleada frente ao West Brom.

Fora de campo, não lhe falta o carinho dos adeptos. Um exemplo é este vídeo, partilhado nas redes sociais, que mostra um adepto do Everton a oferecer uma garrafa de vinho rosé a James Rodríguez quando este passava de carro em frente ao pub onde os toffees se reunem.

Veja as imagens: