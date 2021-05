Pouco mais de uma semana após os confrontos com a polícia junto ao centro de treinos do Feyenoord, um grupo de adeptos mais radicais da equipa de Roterdão voltou a protagonizar um momento em que a fronteira entre a paixão pelo clube ultrapassa os limites saudáveis.

Sensivelmente a meio da segunda parte, algumas dezenas de adeptos munidos de tochas e potes de fumo invadiram a famosa banheira de Roterdão e o árbitro viu-se forçado a interromper o jogo.

Os jogadores do Feyenoord aproximaram-se do grupo, aplaudiram-no e dez minutos depois a partida foi reatada já sem os adeptos nas bancadas, mas com marcas evidentes da presença deles dentro e fora do estádio.

«Ainda estamos a tentar perceber como é que isto foi acontecer mas parece que forçaram a entrada. (...) Percebemos a fustração e a desilusão que os adeptos possam sentir pela forma como tem corrido a época desportiva e todos podem expressar-se em relação a isso. Mas não desta forma. Entrarem no estádio é uma linha que foi ultrapassada e que ainda não tínhamos visto», disse o diretor do estádio em declarações à estação televisiva NOS.

O Feyenoord, que vencia o RKC Waalwijk por 3-0 quando o jogo foi interrompido, acabou por triunfar pelo mesmo resultado no jogo que encerrou a Liga holandesa, na qual a equipa do português João Carlos Teixeira não conseguiu melhor do que um modesto quinto lugar.