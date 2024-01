A partida entre o Reading e o Port Vale, deste sábado, referente à League One (terceira divisão inglesa), foi adiada depois de uma invasão de campo por parte dos adeptos da casa, em protestos contra o dono.



Aos 16 minutos de jogo, com o marcador a zeros e o português Joel Pereira no banco, cerca de mil adeptos do Reading invadiram o relvado e o árbitro viu-se obrigado a levar todos os jogadores para o balneário. Mesmo depois de vários avisos que o jogo poderia ser abandonado, um grupo de adeptos do clube inglês manteve a sua posição, no círculo central do campo, e a partida foi mesmo abandonada por volta das 16h25.



O início de jogo já tinha sido adiado por três minutos, depois de várias bolas de ténis terem sido atiradas para o relvado.



Os protestos são dirigidos a Dai Yongge, proprietário desde 2017, que é muito criticado pela má gestão financeira. Os adeptos do Reading pedem assim a sua saída imediata e consequente venda do clube.



Esta temporada, o clube inglês já sofreu uma dedução de quatro pontos, devido a atrasos no pagamento de salários e uma ordem de liquidação cumprida em outubro pelo não pagamento de impostos, encontrando-se em 21.º lugar do campeonato.

Um dos grupos de protesto, liderado por apoiantes do clube, chamado ‘Sell ​​Before we Dai’, descreveu a situação como um «dia sombrio para o Reading Football Club».



«Este primeiro abandono de jogo liderado pelos adeptos, na nossa longa história, não deveria ser comemorado, mas a paixão espontânea e não filtrada, bem como a vontade e determinação de nossos adeptos, deveriam ser. Hoje provou-se, sem qualquer dúvida, que os adeptos do Reading não serão ignorados e lutarão até ao fim pelo nosso clube», referiram.