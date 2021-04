Confirmada a despromoção ao fim de 30 anos na Bundesliga, os adeptos do Schalke 04 esperaram os jogadores e atacaram-nos nos arredores do próprio estádio.



Segundo as autoridades alemãs, cerca de «500 a 600 pessoas» esperou a chegada da equipa de Arminia junto à Veltis Arena. Os jogadores foram recebidos com ovos e insultos verbais assim que saíram do autocarro, refere a mesma fonte.



O clube confirmou o incidente também confirmou o incidente após terem surgido imagens nas redes sociais de jogadores a fugirem de adeptos. O emblema de Gelsenkirchen condenou de forma veemente a atitude dos adeptos e frisou que nunca poderá aceitar que jogadores e staff sejam ameaçados fisicamente.



