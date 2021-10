Incrível o que aconteceu no final do jogo do NEC e o Vitesse, da nona jornada da Eredivisie.



Os jogadores do Vitesse celebraram o triunfo por 1-0 com os seus adeptos que saltavam e cantavam. Ora a bancada não aguentou e colapsou, embora ninguém se tenha (aparentemente magoado).



O melhor mesmo é ver as imagens: