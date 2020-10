Mesmo depois de terem perdido por 13-0 frente ao Ajax, o VVV-Venlo recebeu o apoio dos seus adeptos antes do encontro para a Taça da Holanda. Dezenas de apoiantes do clube juntaram-se nas imediações do local onde o plantel estava a estagiar.

No vídeo divulgado pelo próprio clube vê se os adeptos a entoarem cânticos enquanto seguravam bandeiras e potes de fumo. Consequência ou não, a verdade é que o VVV-Venlo bateu o Den Bosch por 4-2 e apurou-se para a ronda seguinte da Taça.

Outro nível, não acha? Veja o vídeo associado ao artigo.