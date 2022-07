Da Argentina chegam-nos notícias de uma agressão brutal a uma árbitra no decorrer de um jogo regional. O jogo acabou por ser suspenso e o agressor foi detido pela polícia.

Aconteceu no decorrer do embate entre as reservas do Club Deportivo Independencia e do Deportivo Garmense, ambas do município de Adolfo Gonzalez Chaves. A juíza Dalma Cortadi tinha acabado de mostrar um cartão amarelo a um jogador da equipa da casa quando Cristian Tirone perdeu a cabeça e atingiu a árbitra com um soco na nuca.

A juíza caiu no relvado e o agressor foi, desde logo, afastado, para depois ser detido pela polícia ainda em pleno relvado. A juíza suspendeu de imediato o jogo e foi conduzida ao hospital por precaução.

Veja as imagens deste episódio negro: