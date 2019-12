Trent Alexander-Arnold foi o jogador em maior evidência na goleada do Liverpool sobre o Leicester por 4-0.

O lateral dos reds fez duas assistências e marcou um golo que festejou com a «marca registada» de Mbappé.

Após o jogo, aproveitou para deixar nas redes sociais uma provocação saudável ao francês. «Qualquer coisa que Mbappé possa fazer...», escreveu a acompanhar uma fotografia com os braços cruzados, algo que também ele, como é possível observar, também consegue fazer, além de golos e assistências.

Anything Mbappe can do... 😂🔴 #YNWA pic.twitter.com/adhMFapNsQ