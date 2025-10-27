O treino aberto aos adeptos do Atlético Madrid no Metropolitano ficou marcado por um momento que se tornou viral nas redes sociais. Um adepto chamou Julián Álvarez à parte para lhe fazer um pedido especial.

Aconteceu no passado domingo, na véspera do jogo dos colchoneros com o Betis que está marcado para a noite desta segunda-feira.

«Um adepto veio ter comigo e deu-me esta flor. Contou-me que a filha tinha morrido recentemente e pediu-me para por esta flor no centro do relvado, portanto vamos cumprir o seu desejo. É muito triste, é um grande adepto do Atlético e, assim, vamos cumprir a sua vontade e colocar a flor no centro do relvado», revelou o avançado.

