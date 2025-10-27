Incrível
Há 1h e 1min
VÍDEO: Álvarez coloca flor no centro do relvado do Metropolitano por uma boa causa
Avançado do Atlético Madrid cumpriu a vontade de um adepto e o momento tornou-se viral nas redes sociais
Avançado do Atlético Madrid cumpriu a vontade de um adepto e o momento tornou-se viral nas redes sociais
O treino aberto aos adeptos do Atlético Madrid no Metropolitano ficou marcado por um momento que se tornou viral nas redes sociais. Um adepto chamou Julián Álvarez à parte para lhe fazer um pedido especial.
Aconteceu no passado domingo, na véspera do jogo dos colchoneros com o Betis que está marcado para a noite desta segunda-feira.
«Um adepto veio ter comigo e deu-me esta flor. Contou-me que a filha tinha morrido recentemente e pediu-me para por esta flor no centro do relvado, portanto vamos cumprir o seu desejo. É muito triste, é um grande adepto do Atlético e, assim, vamos cumprir a sua vontade e colocar a flor no centro do relvado», revelou o avançado.
Ora veja:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS