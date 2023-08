Nadiem Amiri silenciou esta quarta-feira um Estádio do Vélodrome praticamente cheio ao marcar um golo de canto direto que comprometeu definitivamente a exibição do guarda-redes espanhol Pau López que já tinha comprometido no primeiro golo do Bayer Leverkusen que acabou por vencer o Marselha por 2-1.

Um «teste» completamente falhado da equipa francesa que dentro de uma semana tem um jogo crucial frente aos gregos do Panathinaikos, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Já no primeiro golo dos alemães, Pau López tinha comprometido com uma saída falhada a uma bola, na sequência de um pontapé de canto, que permitiu a Jonathan Tah abrir o marcador de cabeça aos 14 minutos.

Ainda antes do intervalo, o Bayer Leverkusen dilatou a vantagem com tal canto direto de Amiri que, sobre a esquerda, fez a bola entrar direto, junto ao primeiro poste, com Pau López a ficar novamente muito mal na fotografia.

O Marselha ainda reagiu no segundo tempo, já sem Pau Lopez na baliza, mas não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, aos 77 minutos, com um golo de Mughe. Vitinha começou o jogo no banco, mas ainda foi a jogo, aos 58 minuto, entrando para o lugar de Ndiaye.

Veja o golo de canto direto de Amiri: