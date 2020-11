A federação inglesa está a analisar um incidente verificado no jogo entre Preston North End e Sheffield Wednesday, do Championship, o segundo escalão. Darnell Fisher, lateral da equipa da casa, apalpou duas vezes os genitais do adversário Callum Patterson.

Um momento captado na transmissão televisiva, e que a federação inglesa vai agora analisar, para determinar se pune o jogador de 26 anos.